Інформація щодо ціни Marine Moguls (MOGUL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 38.63 $ 38.63 $ 38.63 Мін. за 24 год $ 44.78 $ 44.78 $ 44.78 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 38.63$ 38.63 $ 38.63 Макс. за 24 год $ 44.78$ 44.78 $ 44.78 Рекордний максимум $ 910.54$ 910.54 $ 910.54 Найнижча ціна $ 32.47$ 32.47 $ 32.47 Зміна ціни (за 1 год) -10.84% Зміна ціни (1 дн.) -7.11% Зміна ціни (за 7 дн.) -18.25% Зміна ціни (за 7 дн.) -18.25%

Актуальна ціна Marine Moguls (MOGUL) становить $39.57. За останні 24 години MOGUL торгувався між мінімумом у $ 38.63 і максимумом у $ 44.78, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MOGUL становить $ 910.54, тоді як його історичний мінімум — $ 32.47.

Що стосується короткострокових результатів, то MOGUL змінився на -10.84% за останню годину, -7.11% за 24 години та на -18.25% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Marine Moguls (MOGUL)

Ринкова капіталізація $ 107.10K$ 107.10K $ 107.10K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 394.28K$ 394.28K $ 394.28K Циркуляційне постачання 2.71K 2.71K 2.71K Загальна пропозиція 9,963.0 9,963.0 9,963.0

Поточна ринкова капіталізація Marine Moguls — $ 107.10K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MOGUL — 2.71K, зі загальною пропозицією 9963.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 394.28K.