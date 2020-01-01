Токеноміка Marinade Staked SOL (MSOL) Дізнайтеся ключову інформацію про Marinade Staked SOL (MSOL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Marinade Staked SOL (MSOL) Marinade.finance is the first Liquid staking protocol built on Solana, and is supported by the Solana Foundation. The users stake their SOL tokens with Marinade-, which is using automatic staking strategies to delegate the SOL to validators, -and the user receive "staked SOL" tokens called mSOL that they can use in the world of DeFi or to swap any time back to original SOL tokens to unstake. Офіційний вебсайт: https://marinade.finance/ Купити MSOL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Marinade Staked SOL (MSOL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Marinade Staked SOL (MSOL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 735,71M $ 735,71M $ 735,71M Загальна пропозиція: $ 3,79M $ 3,79M $ 3,79M Циркуляційна пропозиція: $ 3,79M $ 3,79M $ 3,79M FDV (повністю розведена вартість): $ 735,71M $ 735,71M $ 735,71M Історичний максимум: $ 363,77 $ 363,77 $ 363,77 Історичний мінімум: $ 8,93 $ 8,93 $ 8,93 Поточна ціна: $ 194,67 $ 194,67 $ 194,67 Дізнайтеся більше про ціну Marinade Staked SOL (MSOL)

Токеноміка Marinade Staked SOL (MSOL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Marinade Staked SOL (MSOL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MSOL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MSOL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MSOL, досліджуйте ціну токена MSOL в реальному часі!

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