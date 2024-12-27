Ціна Marinade Staked SOL (MSOL)
Поточна ціна Marinade Staked SOL (MSOL) сьогодні становить 238.29 USD з ринковою капіталізацією $ 1.05B USD. Ціна MSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Marinade Staked SOL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.08M USD
- зміна ціни Marinade Staked SOL протягом дня — +1.07%
- циркуляційна пропозиція – 4.42M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Marinade Staked SOL до USD становила $ +2.51.
За останні 30 днів зміна ціни Marinade Staked SOL до USD становила $ -42.6859123470.
За останні 60 днів зміна ціни Marinade Staked SOL до USD становила $ +23.1818758470.
За останні 90 днів зміна ціни Marinade Staked SOL до USD становила $ +46.99644802143963.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +2.51
|+1.07%
|30 днів
|$ -42.6859123470
|-17.91%
|60 днів
|$ +23.1818758470
|+9.73%
|90 днів
|$ +46.99644802143963
|+24.57%
Останній аналіз цін Marinade Staked SOL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.06%
+1.07%
+8.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Marinade.finance is the first Liquid staking protocol built on Solana, and is supported by the Solana Foundation. The users stake their SOL tokens with Marinade-, which is using automatic staking strategies to delegate the SOL to validators, -and the user receive "staked SOL" tokens called mSOL that they can use in the world of DeFi or to swap any time back to original SOL tokens to unstake.
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