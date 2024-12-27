Сьогоднішня ціна Marinade Staked SOL (MSOL)

Поточна ціна Marinade Staked SOL (MSOL) сьогодні становить 238.29 USD з ринковою капіталізацією $ 1.05B USD. Ціна MSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Marinade Staked SOL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.08M USD

- зміна ціни Marinade Staked SOL протягом дня — +1.07%

- циркуляційна пропозиція – 4.42M USD

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