Ціна Marinade (MNDE)
Поточна ціна Marinade (MNDE) сьогодні становить 0.139163 USD з ринковою капіталізацією $ 53.80M USD. Ціна MNDE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Marinade:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.22M USD
- зміна ціни Marinade протягом дня — +5.26%
- циркуляційна пропозиція – 386.36M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Marinade до USD становила $ +0.00694938.
За останні 30 днів зміна ціни Marinade до USD становила $ -0.0004556753.
За останні 60 днів зміна ціни Marinade до USD становила $ +0.0372516528.
За останні 90 днів зміна ціни Marinade до USD становила $ +0.0208844077485268.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00694938
|+5.26%
|30 днів
|$ -0.0004556753
|-0.32%
|60 днів
|$ +0.0372516528
|+26.77%
|90 днів
|$ +0.0208844077485268
|+17.66%
Останній аналіз цін Marinade: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.41%
+5.26%
+4.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MNDE is the governance token for Marinade. Marinade helps you to stake Solana without locking in liquidity by turning SOL into mSOL - tokenized version of staked SOL. This way you can both secure the network by staking SOL, and use your mSOL as the ultimate unit in Solana DeFi ecosystem. To provide liquidity, deposit in lending protocols and even buy NFTs.
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