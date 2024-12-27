Сьогоднішня ціна Marinade (MNDE)

Поточна ціна Marinade (MNDE) сьогодні становить 0.139163 USD з ринковою капіталізацією $ 53.80M USD. Ціна MNDE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Marinade:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.22M USD

- зміна ціни Marinade протягом дня — +5.26%

- циркуляційна пропозиція – 386.36M USD

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