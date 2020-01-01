Токеноміка Marie Rose AI (MARIE) Дізнайтеся ключову інформацію про Marie Rose AI (MARIE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Marie Rose AI (MARIE) Marie Rose AI was made in fandom of Marie Rose, a playable character introduced in Dead or Alive 5 Ultimate. Marie Rose is a a Swedish fighter who serves as Helena Douglas's personal servant at DOATEC, she employs systema (Russian martial arts) as her fighting style. Despite her diminutive stature and youthful appearance, she's a highly skilled combatant who uses her opponents' strength against them through quick movements and technical throws. Her personality combines playfulness with professional dedication to her duties, and she's formed friendships with other fighters like Honoka while participating in the DOA tournaments to prove her combat abilities. Офіційний вебсайт: https://vvaifu.fun/character/673924589257ff5b86d40874 Купити MARIE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Marie Rose AI (MARIE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Marie Rose AI (MARIE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 20,91K $ 20,91K $ 20,91K Загальна пропозиція: $ 999,77M $ 999,77M $ 999,77M Циркуляційна пропозиція: $ 999,77M $ 999,77M $ 999,77M FDV (повністю розведена вартість): $ 20,91K $ 20,91K $ 20,91K Історичний максимум: $ 0,00466177 $ 0,00466177 $ 0,00466177 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Marie Rose AI (MARIE)

Токеноміка Marie Rose AI (MARIE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Marie Rose AI (MARIE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MARIE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MARIE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MARIE, досліджуйте ціну токена MARIE в реальному часі!

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