Сьогоднішня ціна Marie Rose AI (MARIE)

Поточна ціна Marie Rose AI (MARIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 156.59K USD. Ціна MARIE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Marie Rose AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.56K USD

- зміна ціни Marie Rose AI протягом дня — -21.39%

- циркуляційна пропозиція – 999.91M USD

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