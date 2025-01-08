Ціна Marie Rose AI (MARIE)
Поточна ціна Marie Rose AI (MARIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 156.59K USD. Ціна MARIE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Marie Rose AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.56K USD
- зміна ціни Marie Rose AI протягом дня — -21.39%
- циркуляційна пропозиція – 999.91M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Marie Rose AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Marie Rose AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Marie Rose AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Marie Rose AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-21.39%
|30 днів
|$ 0
|+88.84%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Marie Rose AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.32%
-21.39%
+78.83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Marie Rose AI was made in fandom of Marie Rose, a playable character introduced in Dead or Alive 5 Ultimate. Marie Rose is a a Swedish fighter who serves as Helena Douglas's personal servant at DOATEC, she employs systema (Russian martial arts) as her fighting style. Despite her diminutive stature and youthful appearance, she's a highly skilled combatant who uses her opponents' strength against them through quick movements and technical throws. Her personality combines playfulness with professional dedication to her duties, and she's formed friendships with other fighters like Honoka while participating in the DOA tournaments to prove her combat abilities.
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