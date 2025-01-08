Сьогоднішня ціна MarhabaDeFi (MRHB)

Поточна ціна MarhabaDeFi (MRHB) сьогодні становить 0.00422506 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MRHB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MarhabaDeFi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.74K USD

- зміна ціни MarhabaDeFi протягом дня — -6.22%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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