Ціна MarhabaDeFi (MRHB)
Поточна ціна MarhabaDeFi (MRHB) сьогодні становить 0.00422506 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MRHB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MarhabaDeFi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.74K USD
- зміна ціни MarhabaDeFi протягом дня — -6.22%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MarhabaDeFi до USD становила $ -0.000280522818657004.
За останні 30 днів зміна ціни MarhabaDeFi до USD становила $ -0.0008563284.
За останні 60 днів зміна ціни MarhabaDeFi до USD становила $ +0.0011372416.
За останні 90 днів зміна ціни MarhabaDeFi до USD становила $ +0.0011596222374918576.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000280522818657004
|-6.22%
|30 днів
|$ -0.0008563284
|-20.26%
|60 днів
|$ +0.0011372416
|+26.92%
|90 днів
|$ +0.0011596222374918576
|+37.83%
Останній аналіз цін MarhabaDeFi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.29%
-6.22%
+6.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MarhabaDeFi is an all-in-one solution that is filling a major gap in the Crypto world. Marhaba is building a unique ecosystem of [shariah-compliant/faith-based/ethical] crypto-financial solutions to the market. This is being done by bringing multiple ethical products, usually isolated, together in one single coherent ecosystem. While inclusive of all faiths - Marhaba is focussed on the Islamic Finance liquidity pool which is currently over $3 trillion in size, growing, and serves over 1,000,000 people globally. The majority of whom are excluded from Crypto and Defi markets due to faith, complexity, and product fragmentation. Therefore Marhaba is the “first-mover” in this enormous space and takes pride in being a truly “inclusive” DeFi Platform.
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