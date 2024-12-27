Ціна Marginswap (MFI)
Поточна ціна Marginswap (MFI) сьогодні становить 0.02134627 USD з ринковою капіталізацією $ 153.18K USD. Ціна MFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Marginswap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 125.96 USD
- зміна ціни Marginswap протягом дня — +0.51%
- циркуляційна пропозиція – 7.05M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Marginswap до USD становила $ +0.00010885.
За останні 30 днів зміна ціни Marginswap до USD становила $ +0.0011510250.
За останні 60 днів зміна ціни Marginswap до USD становила $ +0.0072785294.
За останні 90 днів зміна ціни Marginswap до USD становила $ +0.005872888818635178.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00010885
|+0.51%
|30 днів
|$ +0.0011510250
|+5.39%
|60 днів
|$ +0.0072785294
|+34.10%
|90 днів
|$ +0.005872888818635178
|+37.95%
Останній аналіз цін Marginswap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.67%
+0.51%
+3.65%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Marginswap is a decentralized trading protocol that natively supports overcollateralized loans, spot and leverage trading of tokens on AMMs like Uniswap and SushiSwap. With Marginswap, traders can trade a wide variety of assets, like on any existing swap protocol but with up to 5x leverage. Margin trading is possible due to Bond lending, i.e., lenders supply crypto assets to the protocol, which traders borrow for their trades.
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