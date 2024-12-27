Сьогоднішня ціна Marginswap (MFI)

Поточна ціна Marginswap (MFI) сьогодні становить 0.02134627 USD з ринковою капіталізацією $ 153.18K USD. Ціна MFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Marginswap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 125.96 USD

- зміна ціни Marginswap протягом дня — +0.51%

- циркуляційна пропозиція – 7.05M USD

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