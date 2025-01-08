Сьогоднішня ціна Mare Finance (MARE)

Поточна ціна Mare Finance (MARE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13.06K USD. Ціна MARE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mare Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.60 USD

- зміна ціни Mare Finance протягом дня — -1.27%

- циркуляційна пропозиція – 62.49M USD

Отримуйте оновлення цін MARE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MARE.