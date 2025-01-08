Ціна Mare Finance (MARE)
Поточна ціна Mare Finance (MARE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13.06K USD. Ціна MARE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mare Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.60 USD
- зміна ціни Mare Finance протягом дня — -1.27%
- циркуляційна пропозиція – 62.49M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mare Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mare Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mare Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mare Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.27%
|30 днів
|$ 0
|-47.68%
|60 днів
|$ 0
|-1.35%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mare Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.22%
-1.27%
+8.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mare Finance is a decentralized lending protocol for individuals, institutions and protocols to access financial services. It is a permissionless, open source protocol serving users on Kava. Users can deposit their assets, use them as collateral and borrow against them.
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