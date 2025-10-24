Інформація щодо ціни marcat maker (MARCAT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) 0,00% Зміна ціни (1 дн.) +2,87% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,02% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,02%

Актуальна ціна marcat maker (MARCAT) становить --. За останні 24 години MARCAT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MARCAT становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MARCAT змінився на 0,00% за останню годину, +2,87% за 24 години та на +3,02% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо marcat maker (MARCAT)

Ринкова капіталізація $ 6,42K$ 6,42K $ 6,42K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6,42K$ 6,42K $ 6,42K Циркуляційне постачання 998,82M 998,82M 998,82M Загальна пропозиція 998 819 690,237517 998 819 690,237517 998 819 690,237517

Поточна ринкова капіталізація marcat maker — $ 6,42K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MARCAT — 998,82M, зі загальною пропозицією 998819690.237517. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,42K.