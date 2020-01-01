Токеноміка MARBITZ (BITZ) Дізнайтеся ключову інформацію про MARBITZ (BITZ), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

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Токеноміка та аналіз ціни MARBITZ (BITZ) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена MARBITZ (BITZ), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 166,02K $ 166,02K $ 166,02K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 166,02K $ 166,02K $ 166,02K Історичний максимум: $ 0,00113034 $ 0,00113034 $ 0,00113034 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00016602 $ 0,00016602 $ 0,00016602 Дізнайтеся більше про ціну MARBITZ (BITZ)

Токеноміка MARBITZ (BITZ): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки MARBITZ (BITZ) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BITZ, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BITZ, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BITZ, досліджуйте ціну токена BITZ в реальному часі!

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