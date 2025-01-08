Сьогоднішня ціна MARBITZ (BITZ)

Поточна ціна MARBITZ (BITZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 699.31K USD. Ціна BITZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MARBITZ:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.76K USD

- зміна ціни MARBITZ протягом дня — -4.21%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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