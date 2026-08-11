Сьогоднішня ціна MARA xStock

Поточна ціна MARA xStock (MARAX) сьогодні становить $ 9,56, зі зміною 0,53% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MARAX до USD становить $ 9,56 за MARAX.

MARA xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 170 819, з циркуляційною пропозицією у 18,39K MARAX. Протягом останніх 24 годин MARAX торгувався між $ 9,5 (мінімум) та $ 9,56 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 15,31, тоді як історичний мінімум — $ 8,61.

У короткостроковій динаміці MARAX змінився на -- за останню годину та на -18,16% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,89K.

Ринкова інформація щодо MARA xStock (MARAX)

Ринкова капіталізація $ 170,82K$ 170,82K $ 170,82K Обсяг (за 24 год) $ 1,89K$ 1,89K $ 1,89K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 83,89M$ 83,89M $ 83,89M Циркуляційне постачання 18,39K 18,39K 18,39K Загальна пропозиція 8 776 459,886319838 8 776 459,886319838 8 776 459,886319838

Поточна ринкова капіталізація MARA xStock — $ 170,82K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,89K. Циркуляційна пропозиція MARAX — 18,39K, зі загальною пропозицією 8776459.886319838. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 83,89M.