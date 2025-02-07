Сьогоднішня ціна MAR3 AI (MAR3)

Поточна ціна MAR3 AI (MAR3) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MAR3 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MAR3 AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 60.04K USD

- зміна ціни MAR3 AI протягом дня — -8.56%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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