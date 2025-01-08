Ціна Map Protocol Staked MAPO (STMAPO)
Поточна ціна Map Protocol Staked MAPO (STMAPO) сьогодні становить 0.00788157 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STMAPO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Map Protocol Staked MAPO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 167.55 USD
- зміна ціни Map Protocol Staked MAPO протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Map Protocol Staked MAPO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Map Protocol Staked MAPO до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни Map Protocol Staked MAPO до USD становила $ -0.0001422174.
За останні 90 днів зміна ціни Map Protocol Staked MAPO до USD становила $ -0.000776801663142239.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 днів
|$ -0.0001422174
|-1.80%
|90 днів
|$ -0.000776801663142239
|-8.97%
Останній аналіз цін Map Protocol Staked MAPO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
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$0.00788157
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RM0.0353882493
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₺0.2784558681
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¥1.2466279269
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Rp127.1220789771
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R$0.048077577
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.د.م0.0792885942