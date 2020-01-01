Токеноміка MANYU (MANYU) Дізнайтеся ключову інформацію про MANYU (MANYU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація MANYU (MANYU) Meet the cutest Chinese Shiba on the internet wanting to make #BSC great again! A meme+Ai+Charity based project our plan is to take over #BSC with our utilities plans and experienced team. In the land of dragons and dumplings, a new meme legend has arrived—Manyu! Inspired by Doge but with a touch of Chinese charm, Manyu is here to bring fortune, fun, and fast gains to the Binance Smart Chain (BSC)! With BSC already dominated by Chinese traders, this pup is ready to ride the next big wave of meme coin madness. Unlike ordinary meme coins, Manyu isn’t just about the woof and bark—it's got deep roots in the culture of prosperity! It embraces the Chinese love for lucky coins, moonshot trades, and community-driven hype. Whether you’re a seasoned crypto degen or just looking for a cute mascot to ape into, Manyu is the perfect blend of meme magic and market momentum! With no taxes, fast transactions, and a strong Chinese backing, Manyu is more than just a fleeting trend—it’s a symbol of bullish energy! Get ready for fireworks, because Manyu is set to explode like a red packet on Lunar New Year! So grab your bags, tighten your seatbelts, and let's send Manyu to the moon! Офіційний вебсайт: https://manyudog.xyz/ Купити MANYU зараз!

Токеноміка та аналіз ціни MANYU (MANYU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена MANYU (MANYU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 11,13K $ 11,13K $ 11,13K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 899,05M $ 899,05M $ 899,05M FDV (повністю розведена вартість): $ 12,38K $ 12,38K $ 12,38K Історичний максимум: $ 0,00029792 $ 0,00029792 $ 0,00029792 Історичний мінімум: $ 0,00001129 $ 0,00001129 $ 0,00001129 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну MANYU (MANYU)

Токеноміка MANYU (MANYU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки MANYU (MANYU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MANYU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MANYU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MANYU, досліджуйте ціну токена MANYU в реальному часі!

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