Токеноміка Manyu the Shiba Inu (MANYU) Дізнайтеся ключову інформацію про Manyu the Shiba Inu (MANYU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Manyu the Shiba Inu (MANYU) Manyu The Shiba Inu is a unique memecoin created to honor the endless joy and loyalty of Shiba Inu dogs—one of the world’s most beloved and charismatic canine companions. The project blends the spirit of the memecoin community with cutting-edge blockchain technology, enabling anyone to participate in this fun and vibrant adventure while building a strong community centered around love for dogs, humor, and innovation. The project draws its inspiration from Manyu—a famous Shiba Inu who has captivated thousands of fans on social media with his charm, playfulness, and heartwarming personality. Manyu The Shiba Inu is more than just a cryptocurrency; it’s a tribute and celebration of this beloved dog who has become an icon in internet meme culture. Офіційний вебсайт: https://manyuniverse.com Купити MANYU зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Manyu the Shiba Inu (MANYU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Manyu the Shiba Inu (MANYU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 51,24K $ 51,24K $ 51,24K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 51,24K $ 51,24K $ 51,24K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Manyu the Shiba Inu (MANYU)

Токеноміка Manyu the Shiba Inu (MANYU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Manyu the Shiba Inu (MANYU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MANYU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MANYU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MANYU, досліджуйте ціну токена MANYU в реальному часі!

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