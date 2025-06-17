Ціна Manyu the Shiba Inu (MANYU)
Поточна ціна Manyu the Shiba Inu (MANYU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 123,53K USD. Ціна MANYU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Manyu the Shiba Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Manyu the Shiba Inu протягом дня — -30,10%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Manyu the Shiba Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Manyu the Shiba Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Manyu the Shiba Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Manyu the Shiba Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-30,10%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Manyu the Shiba Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2,99%
-30,10%
-72,82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Manyu The Shiba Inu is a unique memecoin created to honor the endless joy and loyalty of Shiba Inu dogs—one of the world’s most beloved and charismatic canine companions. The project blends the spirit of the memecoin community with cutting-edge blockchain technology, enabling anyone to participate in this fun and vibrant adventure while building a strong community centered around love for dogs, humor, and innovation. The project draws its inspiration from Manyu—a famous Shiba Inu who has captivated thousands of fans on social media with his charm, playfulness, and heartwarming personality. Manyu The Shiba Inu is more than just a cryptocurrency; it’s a tribute and celebration of this beloved dog who has become an icon in internet meme culture.
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