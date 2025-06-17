Сьогоднішня ціна Manyu the Shiba Inu (MANYU)

Поточна ціна Manyu the Shiba Inu (MANYU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 123,53K USD. Ціна MANYU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Manyu the Shiba Inu:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Manyu the Shiba Inu протягом дня — -30,10%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

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