Сьогоднішня ціна MANYU (MANYU)

Поточна ціна MANYU (MANYU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 25.05K USD. Ціна MANYU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MANYU:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.49K USD

- зміна ціни MANYU протягом дня — -16.74%

- циркуляційна пропозиція – 899.05M USD

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