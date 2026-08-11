Сьогоднішня ціна MANTRA USD

Поточна ціна MANTRA USD (MANTRAUSD) сьогодні становить $ 0.999696, зі зміною 0.50% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MANTRAUSD до USD становить $ 0.999696 за MANTRAUSD.

MANTRA USD наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 349,923, з циркуляційною пропозицією у 350.03K MANTRAUSD. Протягом останніх 24 годин MANTRAUSD торгувався між $ 0.991714 (мінімум) та $ 1.008 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.11, тоді як історичний мінімум — $ 0.918503.

У короткостроковій динаміці MANTRAUSD змінився на -0.18% за останню годину та на +0.03% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3.96K.

Ринкова інформація щодо MANTRA USD (MANTRAUSD)

Ринкова капіталізація $ 349.92K$ 349.92K $ 349.92K Обсяг (за 24 год) $ 3.96K$ 3.96K $ 3.96K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 349.92K$ 349.92K $ 349.92K Циркуляційне постачання 350.03K 350.03K 350.03K Загальна пропозиція 350,031.443616 350,031.443616 350,031.443616

Поточна ринкова капіталізація MANTRA USD — $ 349.92K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3.96K. Циркуляційна пропозиція MANTRAUSD — 350.03K, зі загальною пропозицією 350031.443616. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 349.92K.