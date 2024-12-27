Сьогоднішня ціна MANTRA (OM)

Поточна ціна MANTRA (OM) сьогодні становить 3.7 USD з ринковою капіталізацією $ 3.52B USD. Ціна OM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MANTRA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.01M USD

- зміна ціни MANTRA протягом дня — +1.75%

- циркуляційна пропозиція – 951.02M USD

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