Ціна MANTRA (OM)
Поточна ціна MANTRA (OM) сьогодні становить 3.7 USD з ринковою капіталізацією $ 3.52B USD. Ціна OM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MANTRA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.01M USD
- зміна ціни MANTRA протягом дня — +1.75%
- циркуляційна пропозиція – 951.02M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MANTRA до USD становила $ +0.063621.
За останні 30 днів зміна ціни MANTRA до USD становила $ +0.0785306500.
За останні 60 днів зміна ціни MANTRA до USD становила $ +6.0370894600.
За останні 90 днів зміна ціни MANTRA до USD становила $ +2.4788375205371172.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.063621
|+1.75%
|30 днів
|$ +0.0785306500
|+2.12%
|60 днів
|$ +6.0370894600
|+163.16%
|90 днів
|$ +2.4788375205371172
|+202.99%
Останній аналіз цін MANTRA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.98%
+1.75%
+7.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MANTRA is a Security first RWA Layer 1 Blockchain, capable of adherence and enforcement of real world regulatory requirements. Built for Institutions and Developers, MANTRA offers a Permissionless Blockchain for Permissioned applications. Key Features: • Built using Cosmos SDK, IBC compatible, with CosmWasm supported • Secured via a sovereign PoS validator set • Scalable up to 10k TPS • Built-in Modules, SDKs and APIs to create, trade and manage regulatory compliant RWAs • Improved User Experience to onboard non-native users and institutions to Web3
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