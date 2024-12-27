Сьогоднішня ціна Mantle Staked Ether (METH)

Поточна ціна Mantle Staked Ether (METH) сьогодні становить 3,592.62 USD з ринковою капіталізацією $ 1.55B USD. Ціна METH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mantle Staked Ether:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.47M USD

- зміна ціни Mantle Staked Ether протягом дня — +1.43%

- циркуляційна пропозиція – 431.69K USD

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