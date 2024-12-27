Ціна Mantle Staked Ether (METH)
Поточна ціна Mantle Staked Ether (METH) сьогодні становить 3,592.62 USD з ринковою капіталізацією $ 1.55B USD. Ціна METH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mantle Staked Ether:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.47M USD
- зміна ціни Mantle Staked Ether протягом дня — +1.43%
- циркуляційна пропозиція – 431.69K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mantle Staked Ether до USD становила $ +50.76.
За останні 30 днів зміна ціни Mantle Staked Ether до USD становила $ -25.5938248800.
За останні 60 днів зміна ціни Mantle Staked Ether до USD становила $ +1,297.2749633280.
За останні 90 днів зміна ціни Mantle Staked Ether до USD становила $ +823.394980931507.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +50.76
|+1.43%
|30 днів
|$ -25.5938248800
|-0.71%
|60 днів
|$ +1,297.2749633280
|+36.11%
|90 днів
|$ +823.394980931507
|+29.73%
Останній аналіз цін Mantle Staked Ether: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.07%
+1.43%
+10.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mantle Liquid Staking Protocol (LSP) is a permissionless, non-custodial ETH liquid staking protocol deployed on Ethereum L1 and governed by Mantle. Mantle Staked Ether (mETH) serves as the value-accumulating receipt token.
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