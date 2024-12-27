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Ціна Mantle Staked Ether (METH)

USD

Графік ціни Mantle Staked Ether (METH) в реальному часі

$3,592.7
$3,592.7$3,592.7
+1.40%(1D)

Сьогоднішня ціна Mantle Staked Ether (METH)

Поточна ціна Mantle Staked Ether (METH) сьогодні становить 3,592.62 USD з ринковою капіталізацією $ 1.55B USD. Ціна METH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mantle Staked Ether:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.47M USD
- зміна ціни Mantle Staked Ether протягом дня — +1.43%
- циркуляційна пропозиція – 431.69K USD

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Цінові показники Mantle Staked Ether (METH) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mantle Staked Ether до USD становила $ +50.76.
За останні 30 днів зміна ціни Mantle Staked Ether до USD становила $ -25.5938248800.
За останні 60 днів зміна ціни Mantle Staked Ether до USD становила $ +1,297.2749633280.
За останні 90 днів зміна ціни Mantle Staked Ether до USD становила $ +823.394980931507.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +50.76+1.43%
30 днів$ -25.5938248800-0.71%
60 днів$ +1,297.2749633280+36.11%
90 днів$ +823.394980931507+29.73%

Аналіз цін Mantle Staked Ether (METH)

Останній аналіз цін Mantle Staked Ether: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 3,475.47
$ 3,475.47$ 3,475.47

$ 3,612.58
$ 3,612.58$ 3,612.58

$ 4,729.53
$ 4,729.53$ 4,729.53

+0.07%

+1.43%

+10.24%

Ринкова інформація Mantle Staked Ether (METH)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 1.55B
$ 1.55B$ 1.55B

$ 17.47M
$ 17.47M$ 17.47M

431.69K
431.69K 431.69K

Що таке Mantle Staked Ether ( METH)

Mantle Liquid Staking Protocol (LSP) is a permissionless, non-custodial ETH liquid staking protocol deployed on Ethereum L1 and governed by Mantle. Mantle Staked Ether (mETH) serves as the value-accumulating receipt token.

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Ресурс Mantle Staked Ether (METH)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

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METH до місцевих валют

1 METH до AUD
A$5,748.192
1 METH до GBP
2,838.1698
1 METH до EUR
3,412.989
1 METH до USD
$3,592.62
1 METH до MYR
RM16,059.0114
1 METH до TRY
126,532.0764
1 METH до JPY
¥566,196.912
1 METH до RUB
375,967.683
1 METH до INR
307,097.1576
1 METH до IDR
Rp57,945,475.7586
1 METH до PHP
209,090.484
1 METH до EGP
￡E.182,720.6532
1 METH до BRL
R$22,274.244
1 METH до CAD
C$5,137.4466
1 METH до BDT
428,599.566
1 METH до NGN
5,561,303.9076
1 METH до UAH
150,387.0732
1 METH до VES
Bs183,223.62
1 METH до PKR
Rs998,496.8766
1 METH до KZT
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1 METH до THB
฿121,933.5228
1 METH до TWD
NT$117,981.6408
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Fr3,197.4318
1 METH до HKD
HK$27,878.7312
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