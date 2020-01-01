Токеноміка Mantle Restaked ETH (CMETH) Дізнайтеся ключову інформацію про Mantle Restaked ETH (CMETH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Mantle Restaked ETH (CMETH) Deployed on Ethereum layer 1 (L1) and governed by Mantle, mETH Protocol has, since late 2023, been providing users with access to $mETH, a value-accumulating receipt token that is highly composable across a range of DeFi applications on Mantle Network L2, offering exposure to additional yield-bearing opportunities. Users stake ETH with mETH Protocol and receive yield-bearing $mETH, and unstake $mETH to receive the underlying principal staked ETH and accumulated rewards. Since the inception of mETH Protocol, Mantle's mission has been to deliver the most user-friendly and rewarding $mETH experience. Thanks to ecosystem-wide adoption, $mETH users are able to trade on Mantle DEXs, earn yield by providing liquidity to $mETH liquidity pools, and generate yield within decentralized money markets. With $mETH's increasing adoption and composability within Mantle Ecosystem dApps, the protocol now ranks as the fourth largest ETH LSP by TVL. The introduction of $cmETH, a permissionless, composable liquid restaking token that unlocks restaking opportunities on Mantle, and $COOK, the protocol's upcoming governance token, mETH Protocol enters its next phase with further enhanced offerings. Through these features, mETH Protocol provides its users with capital efficiency, convenience, and a wide range of yield-bearing opportunities within Mantle Ecosystem dApps, all in a design that has been created to maximize security with non-custodial core smart contracts and off-chain services that enforce sanity bounds and risk limits. Офіційний вебсайт: https://www.mantle.xyz/meth Whitepaper: https://docs.mantle.xyz/meth Купити CMETH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Mantle Restaked ETH (CMETH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Mantle Restaked ETH (CMETH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 514,50M $ 514,50M $ 514,50M Загальна пропозиція: $ 198,48K $ 198,48K $ 198,48K Циркуляційна пропозиція: $ 198,48K $ 198,48K $ 198,48K FDV (повністю розведена вартість): $ 514,50M $ 514,50M $ 514,50M Історичний максимум: $ 4 298,87 $ 4 298,87 $ 4 298,87 Історичний мінімум: $ 1 480,7 $ 1 480,7 $ 1 480,7 Поточна ціна: $ 2 593,81 $ 2 593,81 $ 2 593,81 Дізнайтеся більше про ціну Mantle Restaked ETH (CMETH)

Токеноміка Mantle Restaked ETH (CMETH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Mantle Restaked ETH (CMETH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CMETH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CMETH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CMETH, досліджуйте ціну токена CMETH в реальному часі!

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