Ціна Mantle Restaked ETH (CMETH)
Поточна ціна Mantle Restaked ETH (CMETH) сьогодні становить 3,593.3 USD з ринковою капіталізацією $ 660.18M USD. Ціна CMETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mantle Restaked ETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.51M USD
- зміна ціни Mantle Restaked ETH протягом дня — +1.57%
- циркуляційна пропозиція – 183.26K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mantle Restaked ETH до USD становила $ +55.61.
За останні 30 днів зміна ціни Mantle Restaked ETH до USD становила $ -24.1843463200.
За останні 60 днів зміна ціни Mantle Restaked ETH до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mantle Restaked ETH до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +55.61
|+1.57%
|30 днів
|$ -24.1843463200
|-0.67%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mantle Restaked ETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
+1.57%
+9.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Deployed on Ethereum layer 1 (L1) and governed by Mantle, mETH Protocol has, since late 2023, been providing users with access to $mETH, a value-accumulating receipt token that is highly composable across a range of DeFi applications on Mantle Network L2, offering exposure to additional yield-bearing opportunities. Users stake ETH with mETH Protocol and receive yield-bearing $mETH, and unstake $mETH to receive the underlying principal staked ETH and accumulated rewards. Since the inception of mETH Protocol, Mantle's mission has been to deliver the most user-friendly and rewarding $mETH experience. Thanks to ecosystem-wide adoption, $mETH users are able to trade on Mantle DEXs, earn yield by providing liquidity to $mETH liquidity pools, and generate yield within decentralized money markets. With $mETH's increasing adoption and composability within Mantle Ecosystem dApps, the protocol now ranks as the fourth largest ETH LSP by TVL. The introduction of $cmETH, a permissionless, composable liquid restaking token that unlocks restaking opportunities on Mantle, and $COOK, the protocol's upcoming governance token, mETH Protocol enters its next phase with further enhanced offerings. Through these features, mETH Protocol provides its users with capital efficiency, convenience, and a wide range of yield-bearing opportunities within Mantle Ecosystem dApps, all in a design that has been created to maximize security with non-custodial core smart contracts and off-chain services that enforce sanity bounds and risk limits.
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