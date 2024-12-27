Сьогоднішня ціна Mantle Restaked ETH (CMETH)

Поточна ціна Mantle Restaked ETH (CMETH) сьогодні становить 3,593.3 USD з ринковою капіталізацією $ 660.18M USD. Ціна CMETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mantle Restaked ETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.51M USD

- зміна ціни Mantle Restaked ETH протягом дня — +1.57%

- циркуляційна пропозиція – 183.26K USD

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