Ціна Mantle Inu (MINU)
Поточна ціна Mantle Inu (MINU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MINU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mantle Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.84 USD
- зміна ціни Mantle Inu протягом дня — -6.14%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін MINU до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MINU.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mantle Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mantle Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mantle Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mantle Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.14%
|30 днів
|$ 0
|-6.00%
|60 днів
|$ 0
|+116.01%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mantle Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.84%
-6.14%
+0.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MINU до AUD
A$--
|1 MINU до GBP
￡--
|1 MINU до EUR
€--
|1 MINU до USD
$--
|1 MINU до MYR
RM--
|1 MINU до TRY
₺--
|1 MINU до JPY
¥--
|1 MINU до RUB
₽--
|1 MINU до INR
₹--
|1 MINU до IDR
Rp--
|1 MINU до PHP
₱--
|1 MINU до EGP
￡E.--
|1 MINU до BRL
R$--
|1 MINU до CAD
C$--
|1 MINU до BDT
৳--
|1 MINU до NGN
₦--
|1 MINU до UAH
₴--
|1 MINU до VES
Bs--
|1 MINU до PKR
Rs--
|1 MINU до KZT
₸--
|1 MINU до THB
฿--
|1 MINU до TWD
NT$--
|1 MINU до CHF
Fr--
|1 MINU до HKD
HK$--
|1 MINU до MAD
.د.م--