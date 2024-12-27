Сьогоднішня ціна MantaDAO (MNTA)

Поточна ціна MantaDAO (MNTA) сьогодні становить 0.156335 USD з ринковою капіталізацією $ 10.17M USD. Ціна MNTA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MantaDAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.10K USD

- зміна ціни MantaDAO протягом дня — +0.54%

- циркуляційна пропозиція – 65.00M USD

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