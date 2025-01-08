Сьогоднішня ціна Manta mUSD (MUSD)

Поточна ціна Manta mUSD (MUSD) сьогодні становить 1.037 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Manta mUSD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.25K USD

- зміна ціни Manta mUSD протягом дня — -0.07%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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