Сьогоднішня ціна Manta mETH (METH)

Поточна ціна Manta mETH (METH) сьогодні становить 3,441.48 USD з ринковою капіталізацією $ 52.40M USD. Ціна METH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Manta mETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.25K USD

- зміна ціни Manta mETH протягом дня — -0.71%

- циркуляційна пропозиція – 15.23K USD

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