Сьогоднішня ціна Manta mBTC (MBTC)

Поточна ціна Manta mBTC (MBTC) сьогодні становить 97,382 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Manta mBTC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 279.41 USD

- зміна ціни Manta mBTC протягом дня — -3.26%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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