Сьогоднішня ціна manlet

Поточна ціна manlet (MANLET) сьогодні становить $ 0, зі зміною 5,68% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MANLET до USD становить $ 0 за MANLET.

manlet наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 585 490, з циркуляційною пропозицією у 998,89M MANLET. Протягом останніх 24 годин MANLET торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,02288782, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MANLET змінився на -0,20% за останню годину та на +9,79% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 750,25K.

Ринкова інформація щодо manlet (MANLET)

Ринкова капіталізація $ 585,49K$ 585,49K $ 585,49K Обсяг (за 24 год) $ 750,25K$ 750,25K $ 750,25K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 585,49K$ 585,49K $ 585,49K Циркуляційне постачання 998,89M 998,89M 998,89M Загальна пропозиція 998 888 331,619486 998 888 331,619486 998 888 331,619486

Поточна ринкова капіталізація manlet — $ 585,49K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 750,25K. Циркуляційна пропозиція MANLET — 998,89M, зі загальною пропозицією 998888331.619486. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 585,49K.