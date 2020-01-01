Токеноміка Manifold Finance (FOLD) Дізнайтеся ключову інформацію про Manifold Finance (FOLD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Manifold Finance (FOLD) Manifold Finance provides solutions encompassing the middleware market for decentralized finance applications and protocols for both scaling and usability purposes. Part of our mission is helping scale the Ethereum ecosystem, which is where the idea of ‘middleware strategies’ comes into play. Our solutions can be thought of as an ‘APY strategy’ that you might find with something like Yearn Finance, except instead of providing capital (e.g. through depositing into a strategy with Yearn), we create applications that provide services that generate revenue (a prime example being YCabal). Офіційний вебсайт: https://www.manifoldfinance.com/ Купити FOLD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Manifold Finance (FOLD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Manifold Finance (FOLD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,15M $ 1,15M $ 1,15M Загальна пропозиція: $ 2,00M $ 2,00M $ 2,00M Циркуляційна пропозиція: $ 1,93M $ 1,93M $ 1,93M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,20M $ 1,20M $ 1,20M Історичний максимум: $ 103,27 $ 103,27 $ 103,27 Історичний мінімум: $ 0,329747 $ 0,329747 $ 0,329747 Поточна ціна: $ 0,598455 $ 0,598455 $ 0,598455 Дізнайтеся більше про ціну Manifold Finance (FOLD)

Токеноміка Manifold Finance (FOLD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Manifold Finance (FOLD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FOLD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FOLD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FOLD, досліджуйте ціну токена FOLD в реальному часі!

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