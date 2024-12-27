Сьогоднішня ціна Manifold Finance (FOLD)

Поточна ціна Manifold Finance (FOLD) сьогодні становить 2.22 USD з ринковою капіталізацією $ 4.18M USD. Ціна FOLD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Manifold Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.64K USD

- зміна ціни Manifold Finance протягом дня — +7.16%

- циркуляційна пропозиція – 1.88M USD

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