Ціна Manifold Finance (FOLD)
Поточна ціна Manifold Finance (FOLD) сьогодні становить 2.22 USD з ринковою капіталізацією $ 4.18M USD. Ціна FOLD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Manifold Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.64K USD
- зміна ціни Manifold Finance протягом дня — +7.16%
- циркуляційна пропозиція – 1.88M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Manifold Finance до USD становила $ +0.148361.
За останні 30 днів зміна ціни Manifold Finance до USD становила $ -0.3001095900.
За останні 60 днів зміна ціни Manifold Finance до USD становила $ -0.8956234800.
За останні 90 днів зміна ціни Manifold Finance до USD становила $ -3.894876079494059.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.148361
|+7.16%
|30 днів
|$ -0.3001095900
|-13.51%
|60 днів
|$ -0.8956234800
|-40.34%
|90 днів
|$ -3.894876079494059
|-63.69%
Останній аналіз цін Manifold Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.40%
+7.16%
+3.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Manifold Finance provides solutions encompassing the middleware market for decentralized finance applications and protocols for both scaling and usability purposes. Part of our mission is helping scale the Ethereum ecosystem, which is where the idea of ‘middleware strategies’ comes into play. Our solutions can be thought of as an ‘APY strategy’ that you might find with something like Yearn Finance, except instead of providing capital (e.g. through depositing into a strategy with Yearn), we create applications that provide services that generate revenue (a prime example being YCabal).
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