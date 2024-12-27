Сьогоднішня ціна Manifest (MANIFEST)

Поточна ціна Manifest (MANIFEST) сьогодні становить 0.00118316 USD з ринковою капіталізацією $ 1.17M USD. Ціна MANIFEST до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Manifest:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.98K USD

- зміна ціни Manifest протягом дня — -2.18%

- циркуляційна пропозиція – 999.89M USD

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