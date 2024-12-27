Ціна Manifest (MANIFEST)
Поточна ціна Manifest (MANIFEST) сьогодні становить 0.00118316 USD з ринковою капіталізацією $ 1.17M USD. Ціна MANIFEST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Manifest:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.98K USD
- зміна ціни Manifest протягом дня — -2.18%
- циркуляційна пропозиція – 999.89M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Manifest до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Manifest до USD становила $ -0.0010244228.
За останні 60 днів зміна ціни Manifest до USD становила $ -0.0010650729.
За останні 90 днів зміна ціни Manifest до USD становила $ -0.003198740799545274.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.18%
|30 днів
|$ -0.0010244228
|-86.58%
|60 днів
|$ -0.0010650729
|-90.01%
|90 днів
|$ -0.003198740799545274
|-72.99%
Останній аналіз цін Manifest: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.36%
-2.18%
+43.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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