Ціна MangoMan Intelligent (MMIT)
Поточна ціна MangoMan Intelligent (MMIT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 159.55K USD. Ціна MMIT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MangoMan Intelligent:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.32K USD
- зміна ціни MangoMan Intelligent протягом дня — -0.86%
- циркуляційна пропозиція – 182.17T USD
Отримуйте оновлення цін MMIT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MMIT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MangoMan Intelligent до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MangoMan Intelligent до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MangoMan Intelligent до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MangoMan Intelligent до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.86%
|30 днів
|$ 0
|-18.99%
|60 днів
|$ 0
|-63.34%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MangoMan Intelligent: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.29%
-0.86%
-10.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MANGO MAN makes a credit card interface available on its website solely for the users’ convenience. Mango Man is built on binance smart chain with extremely fast 5 second block times and cheaper gas fee than ethereum. Mango Man is decentralized and owned by a fun and a vibrant community. Our social responsibility includes The Elimination of forgery and crime from the internet world to make it a beautiful, breathable space. Mango Man employs 3 simple functions: Reflection + LP acquisition + Burn. In each trade, the transaction is charged a 10% fee, which is split 2 ways. 5% fee = redistributed to all existing holders. 5% fee is split 50/50 half of which is sold by the contract into BNB, while the other half of the MANGO MAN tokens are paired automatically with the previously mentioned BNB and added as a liquidity pair on Pancake Swap. 30%+ of the total supply has been burned so far so 30%+ of the 5% redistributions are burned with every transaction.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MMIT до AUD
A$--
|1 MMIT до GBP
￡--
|1 MMIT до EUR
€--
|1 MMIT до USD
$--
|1 MMIT до MYR
RM--
|1 MMIT до TRY
₺--
|1 MMIT до JPY
¥--
|1 MMIT до RUB
₽--
|1 MMIT до INR
₹--
|1 MMIT до IDR
Rp--
|1 MMIT до PHP
₱--
|1 MMIT до EGP
￡E.--
|1 MMIT до BRL
R$--
|1 MMIT до CAD
C$--
|1 MMIT до BDT
৳--
|1 MMIT до NGN
₦--
|1 MMIT до UAH
₴--
|1 MMIT до VES
Bs--
|1 MMIT до PKR
Rs--
|1 MMIT до KZT
₸--
|1 MMIT до THB
฿--
|1 MMIT до TWD
NT$--
|1 MMIT до CHF
Fr--
|1 MMIT до HKD
HK$--
|1 MMIT до MAD
.د.م--