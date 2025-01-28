Сьогоднішня ціна MangoMan Intelligent (MMIT)

Поточна ціна MangoMan Intelligent (MMIT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 159.55K USD. Ціна MMIT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MangoMan Intelligent:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.32K USD

- зміна ціни MangoMan Intelligent протягом дня — -0.86%

- циркуляційна пропозиція – 182.17T USD

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