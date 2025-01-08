Ціна Mangata X (MGX)
Поточна ціна Mangata X (MGX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MGX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mangata X:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.02K USD
- зміна ціни Mangata X протягом дня — -10.16%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mangata X до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mangata X до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mangata X до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mangata X до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.16%
|30 днів
|$ 0
|-38.50%
|60 днів
|$ 0
|-6.40%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mangata X: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.06%
-10.16%
+0.75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mangata X is a DEX parachain in the Polkadot ecosystem with the goal to make tokens from all ecosystems tradable on a single DEX. It features gasless swaps, prevents front-running and MEV, and targets higher capital efficiency with a new proof-of-liquidity consensus. As a Layer 1 app-chain building on Substrate, its design goals are to optimize for capital efficiency and fairness.
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