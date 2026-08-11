Сьогоднішня ціна MangaNow

Поточна ціна MangaNow (MGN) сьогодні становить $ 0,102525, зі зміною 1,53% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MGN до USD становить $ 0,102525 за MGN.

MangaNow наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 51 260, з циркуляційною пропозицією у 499,98K MGN. Протягом останніх 24 годин MGN торгувався між $ 0,09267 (мінімум) та $ 0,106125 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 8,56, тоді як історичний мінімум — $ 0,064922.

У короткостроковій динаміці MGN змінився на -- за останню годину та на +12,05% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2,68K.

Ринкова інформація щодо MangaNow (MGN)

Ринкова капіталізація $ 51,26K$ 51,26K $ 51,26K Обсяг (за 24 год) $ 2,68K$ 2,68K $ 2,68K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 51,26K$ 51,26K $ 51,26K Циркуляційне постачання 499,98K 499,98K 499,98K Загальна пропозиція 499 982,372771 499 982,372771 499 982,372771

Поточна ринкова капіталізація MangaNow — $ 51,26K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,68K. Циркуляційна пропозиція MGN — 499,98K, зі загальною пропозицією 499982.372771. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 51,26K.