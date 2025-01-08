Ціна Manga ($MANGA)
Поточна ціна Manga ($MANGA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15.07K USD. Ціна $MANGA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Manga:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 216.79 USD
- зміна ціни Manga протягом дня — -0.81%
- циркуляційна пропозиція – 1.15B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Manga до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Manga до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Manga до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Manga до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.81%
|30 днів
|$ 0
|-13.09%
|60 днів
|$ 0
|-18.69%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Manga: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.81%
-0.81%
+1.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Manga Token is a reward, payment and staking token for the manga industry to facilitate supporting your favourite manga artists through a new form of digital merchandise called Manga NFTs and we are building the world largest Manga NFT marketplace for authentic manga collectibles from original manga artists.
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