Сьогоднішня ціна Manga ($MANGA)

Поточна ціна Manga ($MANGA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15.07K USD. Ціна $MANGA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Manga:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 216.79 USD

- зміна ціни Manga протягом дня — -0.81%

- циркуляційна пропозиція – 1.15B USD

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