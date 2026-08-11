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Поточна ціна Maneki AI by Virtuals сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація MANEKI становить 12 923,12 USD. Відстежуйте оновлення цін MANEKI до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Maneki AI by Virtuals сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація MANEKI становить 12 923,12 USD. Відстежуйте оновлення цін MANEKI до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про MANEKI

Інформація про ціну MANEKI

Що таке MANEKI

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Офіційний вебсайт MANEKI

Токеноміка MANEKI

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Ціна Maneki AI by Virtuals (MANEKI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 MANEKI до USD:

$0,00001477
$0,00001477$0,00001477
-3,50%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Maneki AI by Virtuals (MANEKI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:25:03 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Maneki AI by Virtuals

Поточна ціна Maneki AI by Virtuals (MANEKI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3,53% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MANEKI до USD становить $ 0 за MANEKI.

Maneki AI by Virtuals наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 12 923,12, з циркуляційною пропозицією у 880,00M MANEKI. Протягом останніх 24 годин MANEKI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00395599, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MANEKI змінився на -2,45% за останню годину та на -9,11% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Maneki AI by Virtuals (MANEKI)

$ 12,92K
$ 12,92K$ 12,92K

--
----

$ 14,69K
$ 14,69K$ 14,69K

880,00M
880,00M 880,00M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Maneki AI by Virtuals — $ 12,92K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MANEKI — 880,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14,69K.

Історія ціни Maneki AI by Virtuals у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00395599
$ 0,00395599$ 0,00395599

$ 0
$ 0$ 0

-2,45%

-3,52%

-9,11%

-9,11%

Історія ціни Maneki AI by Virtuals (MANEKI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Maneki AI by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Maneki AI by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Maneki AI by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Maneki AI by Virtuals до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-3,52%
30 днів$ 0-21,88%
60 днів$ 0-31,88%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Maneki AI by Virtuals

Прогноз ціни Maneki AI by Virtuals (MANEKI) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна MANEKI у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Maneki AI by Virtuals (MANEKI) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Maneki AI by Virtuals потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Maneki AI by Virtuals у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни MANEKI на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Maneki AI by Virtuals.

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Ресурс Maneki AI by Virtuals (MANEKI)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Artificial Intelligence (AI)Base EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

Про Maneki AI by Virtuals

Яка сьогодні ціна Maneki AI by Virtuals (MANEKI)?

Живучи ціна становить ₴, що відображає зміну ціни за останні 24 години на рівні -3.52%. Це значення перераховується кожні кілька секунд, щоб відобразити реальний обмін на світових ринках.

Скільки токенів MANEKI знаходиться в обігу?

Обігова кількість MANEKI становить 880000000.0, що представляє кількість, яку наразі тримає публіка. Обігова кількість впливає на визначення ціни та ринкову капіталізацію, особливо для нових активів.

Скільки власників наразі мають Maneki AI by Virtuals?

Орієнтовно існує -- унікальних власників MANEKI у всіх підтримуваних мережах. Зростання кількості власників загалом свідчить про збільшення прийняття та довгострокового інтересу до активу.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Maneki AI by Virtuals?

Ринкова капіталізація становить ₴569620.4864963551232000, що розміщує Maneki AI by Virtuals на #9696 місці у світі. Ринкова капіталізація допомагає інвесторам зрозуміти відносний розмір та зрілість активу у порівнянні з іншими.

Наскільки активно торгують MANEKI сьогодні?

За останні 24 години токен зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг часто корелює з більшою ліквідністю та більшою участю трейдерів.

Що спричиняє недавній рух Maneki AI by Virtuals?

Недавній рух ціни на рівні -3.52% за останні 24 години зумовлений ринковим настроєм, поведінкою інвесторів, загальним показником категорії у рамках Artificial Intelligence (AI),Decentralized Finance (DeFi),Base Ecosystem,Virtuals Protocol Ecosystem,DeFAI та оновленнями екосистеми --. Також можуть впливати гарячі новини або зростання інтересу до торгівлі.

Люди також запитують: Інші запитання про Maneki AI by Virtuals

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:25:03 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Maneki AI by Virtuals (MANEKI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

up

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UPROBINHOOD

$0,3418
$0,3418$0,3418

+241,80%

DAPPOS

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DOS

$0,44920
$0,44920$0,44920

+17,63%

The Toad Pepe

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TOAD

$0,01855
$0,01855$0,01855

+48,04%

AurumX

AurumX

UMX

$0,16991
$0,16991$0,16991

-15,84%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Velvet

Velvet

VELVET

$0,64148
$0,64148$0,64148

+45,36%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2,8611
$2,8611$2,8611

+58,85%

Cysic

Cysic

CYS

$1,4328
$1,4328$1,4328

+24,53%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,44920
$0,44920$0,44920

+17,63%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00722
$0,00722$0,00722

+20,53%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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