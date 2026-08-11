Сьогоднішня ціна Maneki AI by Virtuals

Поточна ціна Maneki AI by Virtuals (MANEKI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3,53% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MANEKI до USD становить $ 0 за MANEKI.

Maneki AI by Virtuals наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 12 923,12, з циркуляційною пропозицією у 880,00M MANEKI. Протягом останніх 24 годин MANEKI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00395599, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MANEKI змінився на -2,45% за останню годину та на -9,11% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Maneki AI by Virtuals (MANEKI)

Ринкова капіталізація $ 12,92K$ 12,92K $ 12,92K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 14,69K$ 14,69K $ 14,69K Циркуляційне постачання 880,00M 880,00M 880,00M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Maneki AI by Virtuals — $ 12,92K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MANEKI — 880,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14,69K.