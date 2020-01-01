Токеноміка MANE (MANE) Дізнайтеся ключову інформацію про MANE (MANE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація MANE (MANE) $MANE was conceived to create the paramount cryptocurrency hub on Telegram, $MANE is designed for both budding projects and cryptocurrency enthusiasts. Its main objective is to foster connections and amplify knowledge about the ever-evolving cryptocurrency landscape and the novel projects emerging within this dynamic sector. Key highlight: Membership to our community doesn’t necessitate owning tokens, ensuring the group remains freely accessible to all. Why the $MANE Token? The essence of the $MANE token is to introduce a robust deflationary mechanism tailored to cleanse the cryptocurrency space. It champions genuine projects, enabling them to present their innovations to earnest investors exasperated by the overwhelming scams and fraudulent schemes clouding the crypto space. $MANE seeks to bridge sincere projects with astute investors, fostering a space where members can meticulously research before plunging into an investment. The intrinsic value of the token is deeply rooted in its tokenomics and aligns seamlessly with its core ethos—Marketing. As the project thrives and gains traction, its value augments. This is chiefly because of promotions and offerings like: • AMAS (Ask Me Anything sessions) • Pinned Posts • Incorporation of Project Contracts to Buybot • Giveaway Fees • Twitter Spaces Each initiative channels revenue into $MANE, facilitating the buyback of native tokens. Once bought back, these tokens are permanently obliterated from the supply, fortifying its deflationary nature. Офіційний вебсайт: https://www.themanetoken.com Whitepaper: https://themanetoken.com/docs/MANE_LightPaper.pdf Купити MANE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни MANE (MANE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена MANE (MANE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 189,30K $ 189,30K $ 189,30K Загальна пропозиція: $ 31,99M $ 31,99M $ 31,99M Циркуляційна пропозиція: $ 31,99M $ 31,99M $ 31,99M FDV (повністю розведена вартість): $ 189,30K $ 189,30K $ 189,30K Історичний максимум: $ 0,05008 $ 0,05008 $ 0,05008 Історичний мінімум: $ 0,0006146 $ 0,0006146 $ 0,0006146 Поточна ціна: $ 0,00591877 $ 0,00591877 $ 0,00591877 Дізнайтеся більше про ціну MANE (MANE)

Токеноміка MANE (MANE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки MANE (MANE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MANE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MANE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MANE, досліджуйте ціну токена MANE в реальному часі!

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