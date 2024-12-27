Сьогоднішня ціна MANE (MANE)

Поточна ціна MANE (MANE) сьогодні становить 0.03436625 USD з ринковою капіталізацією $ 1.18M USD. Ціна MANE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MANE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 61.41K USD

- зміна ціни MANE протягом дня — +8.33%

- циркуляційна пропозиція – 34.40M USD

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