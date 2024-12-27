Ціна MANE (MANE)
Поточна ціна MANE (MANE) сьогодні становить 0.03436625 USD з ринковою капіталізацією $ 1.18M USD. Ціна MANE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MANE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 61.41K USD
- зміна ціни MANE протягом дня — +8.33%
- циркуляційна пропозиція – 34.40M USD
Отримуйте оновлення цін MANE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MANE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MANE до USD становила $ +0.00264225.
За останні 30 днів зміна ціни MANE до USD становила $ +0.0699294008.
За останні 60 днів зміна ціни MANE до USD становила $ +0.0357209297.
За останні 90 днів зміна ціни MANE до USD становила $ +0.01761166902866995.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00264225
|+8.33%
|30 днів
|$ +0.0699294008
|+203.48%
|60 днів
|$ +0.0357209297
|+103.94%
|90 днів
|$ +0.01761166902866995
|+105.12%
Останній аналіз цін MANE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.29%
+8.33%
+15.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$MANE was conceived to create the paramount cryptocurrency hub on Telegram, $MANE is designed for both budding projects and cryptocurrency enthusiasts. Its main objective is to foster connections and amplify knowledge about the ever-evolving cryptocurrency landscape and the novel projects emerging within this dynamic sector. Key highlight: Membership to our community doesn’t necessitate owning tokens, ensuring the group remains freely accessible to all. Why the $MANE Token? The essence of the $MANE token is to introduce a robust deflationary mechanism tailored to cleanse the cryptocurrency space. It champions genuine projects, enabling them to present their innovations to earnest investors exasperated by the overwhelming scams and fraudulent schemes clouding the crypto space. $MANE seeks to bridge sincere projects with astute investors, fostering a space where members can meticulously research before plunging into an investment. The intrinsic value of the token is deeply rooted in its tokenomics and aligns seamlessly with its core ethos—Marketing. As the project thrives and gains traction, its value augments. This is chiefly because of promotions and offerings like: • AMAS (Ask Me Anything sessions) • Pinned Posts • Incorporation of Project Contracts to Buybot • Giveaway Fees • Twitter Spaces Each initiative channels revenue into $MANE, facilitating the buyback of native tokens. Once bought back, these tokens are permanently obliterated from the supply, fortifying its deflationary nature.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MANE до AUD
A$0.054986
|1 MANE до GBP
￡0.0271493375
|1 MANE до EUR
€0.0326479375
|1 MANE до USD
$0.03436625
|1 MANE до MYR
RM0.1536171375
|1 MANE до TRY
₺1.210379325
|1 MANE до JPY
¥5.416121
|1 MANE до RUB
₽3.5964280625
|1 MANE до INR
₹2.93762705
|1 MANE до IDR
Rp554.2942772375
|1 MANE до PHP
₱2.00011575
|1 MANE до EGP
￡E.1.747867475
|1 MANE до BRL
R$0.21307075
|1 MANE до CAD
C$0.0491437375
|1 MANE до BDT
৳4.099893625
|1 MANE до NGN
₦53.198267675
|1 MANE до UAH
₴1.438571225
|1 MANE до VES
Bs1.75267875
|1 MANE до PKR
Rs9.5514118625
|1 MANE до KZT
₸17.7786921125
|1 MANE до THB
฿1.166390525
|1 MANE до TWD
NT$1.12858765
|1 MANE до CHF
Fr0.0305859625
|1 MANE до HKD
HK$0.2666821
|1 MANE до MAD
.د.م0.345724475