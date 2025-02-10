Сьогоднішня ціна MANDY COIN (MANDY)

Поточна ціна MANDY COIN (MANDY) сьогодні становить 0.0017291 USD з ринковою капіталізацією $ 1.73M USD. Ціна MANDY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MANDY COIN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 304.01K USD

- зміна ціни MANDY COIN протягом дня — -22.12%

- циркуляційна пропозиція – 999.95M USD

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