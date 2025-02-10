Ціна MANDY COIN (MANDY)
Поточна ціна MANDY COIN (MANDY) сьогодні становить 0.0017291 USD з ринковою капіталізацією $ 1.73M USD. Ціна MANDY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MANDY COIN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 304.01K USD
- зміна ціни MANDY COIN протягом дня — -22.12%
- циркуляційна пропозиція – 999.95M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MANDY COIN до USD становила $ -0.000491133698574286.
За останні 30 днів зміна ціни MANDY COIN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MANDY COIN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MANDY COIN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000491133698574286
|-22.12%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MANDY COIN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4.19%
-22.12%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mandy Coin ($MANDY) is a Solana-based cryptocurrency designed to integrate blockchain technology with real-world healthcare services. The project aims to address inefficiencies in traditional healthcare by providing access to AI-driven medical concierge services, IV therapy, nutrition coaching, and telemedicine. Unlike many meme coins that lack tangible utility, Mandy Coin is backed by an existing healthcare business, Medicine Woman Wellness, ensuring real-world applications for token holders. Led by Mandy Beth, a healthcare professional with over 15 years of experience, the project emphasizes transparency and reliability, avoiding the anonymity and instability commonly associated with crypto ventures. In addition to its healthcare-focused ecosystem, Mandy Coin leverages AI partnerships to develop an interactive health empowerment platform. The project also fosters a growing community, strategic collaborations, and a structured roadmap aimed at long-term sustainability. By merging blockchain technology with healthcare innovations, Mandy Coin seeks to provide a new approach to digital assets with practical use cases in the trillion-dollar healthcare industry.
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