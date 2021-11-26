Ціна MandoX (MANDOX)
Поточна ціна MandoX (MANDOX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MANDOX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MandoX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 223.69 USD
- зміна ціни MandoX протягом дня — -5.72%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MandoX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MandoX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MandoX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MandoX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.72%
|30 днів
|$ 0
|-9.49%
|60 днів
|$ 0
|+0.62%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MandoX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.60%
-5.72%
+5.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$MANDOX is an ERC-20 token launched on 11/26/21- Upgraded on 04-2022 . $MANDOX is a token formed to bridge the gap between crypto currency and NFTs. It is a platform where crypto enthusiasts, as well as crypto artists, can have a safe place to come and venture deep into the cryptoverse. With 10k+ NFTs, NFT marketplace, P2E gaming all planned for 2022.
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