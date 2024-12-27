Сьогоднішня ціна Mande Network (MAND)

Поточна ціна Mande Network (MAND) сьогодні становить 0.00870194 USD з ринковою капіталізацією $ 86.94K USD. Ціна MAND до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mande Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.12K USD

- зміна ціни Mande Network протягом дня — -14.36%

- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD

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