Ціна Mande Network (MAND)
Поточна ціна Mande Network (MAND) сьогодні становить 0.00870194 USD з ринковою капіталізацією $ 86.94K USD. Ціна MAND до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mande Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.12K USD
- зміна ціни Mande Network протягом дня — -14.36%
- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mande Network до USD становила $ -0.00145974304635196.
За останні 30 днів зміна ціни Mande Network до USD становила $ -0.0070417534.
За останні 60 днів зміна ціни Mande Network до USD становила $ -0.0051193669.
За останні 90 днів зміна ціни Mande Network до USD становила $ -0.06259753871023225.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00145974304635196
|-14.36%
|30 днів
|$ -0.0070417534
|-80.92%
|60 днів
|$ -0.0051193669
|-58.83%
|90 днів
|$ -0.06259753871023225
|-87.79%
Останній аналіз цін Mande Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.21%
-14.36%
-51.76%
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