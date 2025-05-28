Ціна Mandala Exchange (MDX)
Поточна ціна Mandala Exchange (MDX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна MDX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mandala Exchange:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18,59 USD
- зміна ціни Mandala Exchange протягом дня — +0,71%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
Отримуйте оновлення цін MDX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MDX.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mandala Exchange до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mandala Exchange до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mandala Exchange до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mandala Exchange до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0,71%
|30 днів
|$ 0
|-28,76%
|60 днів
|$ 0
|-30,68%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mandala Exchange: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0,71%
+48,92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MDX до VND
₫--
|1 MDX до AUD
A$--
|1 MDX до GBP
￡--
|1 MDX до EUR
€--
|1 MDX до USD
$--
|1 MDX до MYR
RM--
|1 MDX до TRY
₺--
|1 MDX до JPY
¥--
|1 MDX до RUB
₽--
|1 MDX до INR
₹--
|1 MDX до IDR
Rp--
|1 MDX до KRW
₩--
|1 MDX до PHP
₱--
|1 MDX до EGP
￡E.--
|1 MDX до BRL
R$--
|1 MDX до CAD
C$--
|1 MDX до BDT
৳--
|1 MDX до NGN
₦--
|1 MDX до UAH
₴--
|1 MDX до VES
Bs--
|1 MDX до PKR
Rs--
|1 MDX до KZT
₸--
|1 MDX до THB
฿--
|1 MDX до TWD
NT$--
|1 MDX до AED
د.إ--
|1 MDX до CHF
Fr--
|1 MDX до HKD
HK$--
|1 MDX до MAD
.د.م--
|1 MDX до MXN
$--