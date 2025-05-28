Сьогоднішня ціна Mandala Exchange (MDX)

Поточна ціна Mandala Exchange (MDX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна MDX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mandala Exchange:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18,59 USD

- зміна ціни Mandala Exchange протягом дня — +0,71%

- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD

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