Ціна MANA3 (MANA3)
Поточна ціна MANA3 (MANA3) сьогодні становить 0.103219 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MANA3 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MANA3:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.20M USD
- зміна ціни MANA3 протягом дня — +0.25%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MANA3 до USD становила $ +0.00026128.
За останні 30 днів зміна ціни MANA3 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MANA3 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MANA3 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00026128
|+0.25%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MANA3: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.48%
+0.25%
-2.13%
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A$0.1651504
|1 MANA3 до GBP
￡0.0825752
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€0.09909024
|1 MANA3 до USD
$0.103219
|1 MANA3 до MYR
RM0.4644855
|1 MANA3 до TRY
₺3.64672727
|1 MANA3 до JPY
¥16.30550543
|1 MANA3 до RUB
₽11.07023775
|1 MANA3 до INR
₹8.85515801
|1 MANA3 до IDR
Rp1,664.82234757
|1 MANA3 до PHP
₱6.01250675
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￡E.5.22701016
|1 MANA3 до BRL
R$0.6296359
|1 MANA3 до CAD
C$0.14760317
|1 MANA3 до BDT
৳12.5720742
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₦159.53425421
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₴4.36719589
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Bs5.470607
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Rs28.75887778
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NT$3.38248663
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Fr0.0928971
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HK$0.80201163
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