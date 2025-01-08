Сьогоднішня ціна MANA3 (MANA3)

Поточна ціна MANA3 (MANA3) сьогодні становить 0.103219 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MANA3 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MANA3:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.20M USD

- зміна ціни MANA3 протягом дня — +0.25%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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