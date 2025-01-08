Сьогоднішня ціна MAN ($MAN)

Поточна ціна MAN ($MAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 125.96K USD. Ціна $MAN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MAN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.72K USD

- зміна ціни MAN протягом дня — -30.41%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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