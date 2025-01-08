Ціна MAN ($MAN)
Поточна ціна MAN ($MAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 125.96K USD. Ціна $MAN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MAN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.72K USD
- зміна ціни MAN протягом дня — -30.41%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MAN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MAN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MAN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MAN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-30.41%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MAN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.60%
-30.41%
+20.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$MAN is a token backed my the Be A MAN meme. We have developed a telegram meme bot to create memes right in our community channel that can be used to promote and raid, and an AI telegram chatbot that will answer the users questions in a helpful and uplifting way. Still in development is our $MAN alpha bot to give put community real time calls on gpod trades.The community is strong and the team have experts in all areas from animation and marketing to development.
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