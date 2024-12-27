Сьогоднішня ціна MAMOON (MAMOON)

Поточна ціна MAMOON (MAMOON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 96.33K USD. Ціна MAMOON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MAMOON:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.11K USD

- зміна ціни MAMOON протягом дня — -7.55%

- циркуляційна пропозиція – 959.88M USD

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