Ціна MAMOON (MAMOON)
Поточна ціна MAMOON (MAMOON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 96.33K USD. Ціна MAMOON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MAMOON:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.11K USD
- зміна ціни MAMOON протягом дня — -7.55%
- циркуляційна пропозиція – 959.88M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MAMOON до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MAMOON до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MAMOON до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MAMOON до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.55%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MAMOON: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
-7.55%
-36.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mamoon: The Meme Coin with a Story to Believe In Mamoon is not just another meme coin—it's a project driven by imagination, community, and the inspiring tale of a mammoth's extraordinary journey. At its heart lies the story of Mamut, a determined mammoth who dared to dream big. Guided by faith, hope, and an unyielding belief in the impossible, Mamut defied the odds and reached the moon. This narrative embodies the spirit of Mamoon: a cryptocurrency designed to inspire its holders to aim high and embrace a community that celebrates both humor and ambition. Just as Mamut's journey symbolizes breaking boundaries, Mamoon seeks to build bridges within the crypto space, uniting dreamers, believers, and innovators under one fun and engaging platform.
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