Сьогоднішня ціна Mamo (MAMO)

Поточна ціна Mamo (MAMO) сьогодні становить 0,04598382 USD з ринковою капіталізацією $ 16,01M USD. Ціна MAMO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mamo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9,94M USD

- зміна ціни Mamo протягом дня — +44,57%

- циркуляційна пропозиція – 348,07M USD

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