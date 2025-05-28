Ціна Mamo (MAMO)
Поточна ціна Mamo (MAMO) сьогодні становить 0,04598382 USD з ринковою капіталізацією $ 16,01M USD. Ціна MAMO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mamo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9,94M USD
- зміна ціни Mamo протягом дня — +44,57%
- циркуляційна пропозиція – 348,07M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mamo до USD становила $ +0,01417565.
За останні 30 днів зміна ціни Mamo до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mamo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mamo до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,01417565
|+44,57%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mamo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1,27%
+44,57%
--
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