Сьогоднішня ціна Mammoth (WOOLY)

Поточна ціна Mammoth (WOOLY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.89K USD. Ціна WOOLY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mammoth:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 123.14 USD

- зміна ціни Mammoth протягом дня — -2.79%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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