Ціна Mammoth (WOOLY)
Поточна ціна Mammoth (WOOLY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.89K USD. Ціна WOOLY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mammoth:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 123.14 USD
- зміна ціни Mammoth протягом дня — -2.79%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mammoth до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mammoth до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mammoth до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mammoth до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.79%
|30 днів
|$ 0
|-33.38%
|60 днів
|$ 0
|+26.70%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mammoth: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-2.79%
-5.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$WOOLY is a decentralized ERC20 memecoin that is powered by the Polygon blockchain. Mammoth token is a fun community-driven token designed to onboard new users and investors onto the Polygon chain and provide value to the entire Polygon ecosystem.
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