Ціна Mami (MAMI)
Поточна ціна Mami (MAMI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MAMI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mami:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 45.82 USD
- зміна ціни Mami протягом дня — -8.17%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mami до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mami до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mami до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mami до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.17%
|30 днів
|$ 0
|-23.54%
|60 днів
|$ 0
|-1.01%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mami: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.35%
-8.17%
+0.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mikaela Lafuente, a social media sensation with a vibrant following of 130k on X and a massive 1.3 million on Instagram, has launched her very own cryptocurrency token: MAMI ($MAMI). As a celebrated influencer known for her engaging content and influential presence, Mikaela's entry into the crypto world aims to empower her community and fans. $MAMI offers exclusive access to Mikaela's events, unique content, and special promotions, blending the worlds of social media and digital finance. Join Mikaela on this exciting journey and become a part of the MAMI revolution today!
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